Во Львовской области пограничники сдали почти 100 литров крови

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В канун Дня пограничника военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда провели акцию "Моя кровь спасает".

Участниками инициативы стали военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях. В общей сложности к акции присоединились 200 пограничников, сдавших 90 литров крови во Львове и области.

"Потребность в крови остается высокой из-за большого количества раненых, тяжелобольных пациентов и внутри перемещенных лиц. Война приумножила запросы в несколько раз", - отметил Игорь Горбаль, заведующий донорским отделом Львовского областного центра службы крови.

Напомним, во Львовской области нашли трех туристов, заблудившихся в лесу.