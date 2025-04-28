Во Львовской области пограничники сдали почти 100 литров крови
Во Львовской области 200 пограничников стали донорами крови
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В канун Дня пограничника военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда провели акцию "Моя кровь спасает".
Участниками инициативы стали военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях. В общей сложности к акции присоединились 200 пограничников, сдавших 90 литров крови во Львове и области.
"Потребность в крови остается высокой из-за большого количества раненых, тяжелобольных пациентов и внутри перемещенных лиц. Война приумножила запросы в несколько раз", - отметил Игорь Горбаль, заведующий донорским отделом Львовского областного центра службы крови.
Напомним, во Львовской области нашли трех туристов, заблудившихся в лесу.
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