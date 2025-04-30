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30 апреля 2025, 15:59

Во Львове открыли Аллею памяти Героев-пограничников

30 апреля 2025, 15:59
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фото: ГПСУ
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В среду, 30 апреля, в День пограничника Украины, во Львове открыли Аллею памяти Героев-пограничников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Утро Дня пограничника было начато с совместной молитвы в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Священники благословили военнослужащих, а настоятель храма поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарив за службу.

Кульминацией стало открытие Аллеи памяти Героев-пограничников. В память о павших воинах высажено 35 деревьев. Каждое из них – символ не только потери, но и прорастающая из боли жизнь.

"Этим жестом мы утверждаем: ни один воин, отдавший свою жизнь за Украину, не будет забыт. Это наша ответственность, наша память, наше уважение. В начале аллеи мы установили памятный камень с названием. Эта аллея – живая память, которая растет и дышит вместе с нами", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области пограничники сдали около 100 литров крови.

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