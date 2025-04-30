Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 30 апреля

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вчера, 29 апреля, Силы обороны Украины уничтожили еще 1 100 российских захватчиков, одну систему РСЗО, одну ББМ, 11 артсистем, 112 БпЛА оперативно-тактического уровня и 179 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 951 тысячи солдат.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили более 7,5 тысяч оккупантов, а также около 3 тысяч единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.