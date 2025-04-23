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К командиру роты возникли претензии из-за того, что мобилизованные бежали с места службы. Однако суд решил, что в действиях лейтенанта не было нарушений

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Черниговской области рассматривали дело о самовольном оставлении мобилизованными военнослужащими места расположения воинской части.

Особое внимание привлек случай, когда мобилизованный после обеда пошел к месту, где умываются и прут вещи, но не вернулся на место расположения роты. Впоследствии его нашли и задержали в лесу.

Претензии возникли к Андрею Л., командиру учебной роты. По мнению командования, он не осуществлял контроль над личным составом и вообще плохо понимал, что происходит в его подразделении. Однако сам лейтенант свою вину не признал.

Он отметил, что сбежавший солдат был зачислен в списки личного состава роты только 5 февраля, то есть за двое суток до побега. Также солдат, по мнению командира, имел серьезные проблемы со здоровьем. В частности, речь идет о психическом состоянии.

Через некоторое время солдат был доставлен для лечения в Черниговскую областную психоневрологическую больницу, а именно в отделение для применения принудительных мер медицинского характера. В то же время командир заявил, что как только узнал об исчезновении солдата, он сразу сообщил об этом командованию, и даже сам участвовал в поисках.

Что касается других случаев, то лейтенант заметил: территория учебного батальона очень обширна и расположена в лесу. То есть, если кто-нибудь захочет убежать, командир не сможет помешать. При этом о каждом случае лейтенант всегда уведомлял командование оперативно.

Суд решил, что командир Андрей Л. не нарушил закон. Потому дело закрыли.

Напомним, ранее в Сумской области рассматривали дело солдата, самовольно покинувшего место службы. Это был бывший заключенный, подписавший контракт с Министерством обороны. Он заявил, что ему не понравились условия на военной службе, поэтому он решил уйти.