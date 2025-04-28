12:08  28 апреля
На Одесщине столкнулись грузовик и две легковушки: движение по трассе затруднено
11:27  28 апреля
В Полтаве вынесли приговор девушке, убившей сестру ножом
06:35  28 апреля
Из Украины пытались вывезти коллекцию старинных монет
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2025, 14:51

Новое перемирие от Путина: что предлагает диктатор

28 апреля 2025, 14:51
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российский диктатор Владимир Путин объявил о четырехдневном "перемирии" в мае

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает RegioNews.

Отмечается, что российская сторона анонсировала прекращение боевых действий с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля с 10 на 11 мая.

Путин вроде бы объявляет перемирие "исходя из гуманитарных соображений, в дни "80-летия Победы".

"Российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", – говорится в сообщении.

При этом в Москве заявляют, что "в случае нарушений перемирия украинской стороной" российская армия будет "адекватно и эффективно отвечать".

"Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин "украинского кризиса", конструктивное взаимодействие с международными партнерами", – добавили в Кремле.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне нарушили "Пасхальное перемирие" 2935 раз.

Больше обстрелов и штурмовых действий произошло на Покровском направлении. На Курском направлении бои не прекращались

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина Кремль перемирие российская армия Путин
Когда закончится война в Украине: МВФ обновил свой прогноз
25 апреля 2025, 17:40
Трагическая статистика: известно, сколько детей в Украине погибло из-за войны
25 апреля 2025, 12:59
Прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету, – Стармер
25 апреля 2025, 07:39
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Черниговской области перекрыли канал сбыта боеприпасов
28 апреля 2025, 16:12
Во Львовской области пограничники сдали почти 100 литров крови
28 апреля 2025, 16:11
На Закарпатье аист принес в гнездо флаг Украины
28 апреля 2025, 15:58
На Волыни пограничники задержали мужчину, пытавшегося переправить беспилотником сигареты в Польшу
28 апреля 2025, 15:50
В Харьковской области задержали браконьера: что ему грозит
28 апреля 2025, 15:47
В Винницкой области пограничники задержали на Днестре пловца в гидрокостюме
28 апреля 2025, 15:40
На Львовщине нашли трех туристов, заблудившихся в лесу
28 апреля 2025, 15:26
В КГГА рассказали о последствиях массированной вражеской атаки на столицу
28 апреля 2025, 15:22
Смертельное ДТП неподалеку от Житомира: тягач раздавил легковушку
28 апреля 2025, 15:17
В Одесской области 51-летний уклонист пытался за 3300 долларов подкупить пограничника и бежать в Молдову
28 апреля 2025, 15:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Православная церковь Украины
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »