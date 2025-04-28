Новое перемирие от Путина: что предлагает диктатор

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Российский диктатор Владимир Путин объявил о четырехдневном "перемирии" в мае

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает RegioNews.

Отмечается, что российская сторона анонсировала прекращение боевых действий с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля с 10 на 11 мая.

Путин вроде бы объявляет перемирие "исходя из гуманитарных соображений, в дни "80-летия Победы".

"Российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", – говорится в сообщении.

При этом в Москве заявляют, что "в случае нарушений перемирия украинской стороной" российская армия будет "адекватно и эффективно отвечать".

"Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин "украинского кризиса", конструктивное взаимодействие с международными партнерами", – добавили в Кремле.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне нарушили "Пасхальное перемирие" 2935 раз.

Больше обстрелов и штурмовых действий произошло на Покровском направлении. На Курском направлении бои не прекращались

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