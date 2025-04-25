Когда закончится война в Украине: МВФ обновил свой прогноз
Война в Украине закончится до конца 2025 года
Как передает RegioNews, об этом свидетельствует новый прогноз Международного валютного фонда (МВФ).
Также в апрельском отчете МВФ отмечается следующее:
- 32 900 000 – численность населения Украины в 2025 году;
- ВВП Украины - $205 миллиардов (2021 - $200 млрд, 2022 - $162 млрд).
Также в ведомстве обновили свой прогноз по численности населения Украины: к 2030 году, по оптимистическому сценарию, население Украины сократится до 33,9 миллиона человек.
Напомним, в конце марта этого года Украина получила очередной транш МВФ.
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