Когда закончится война в Украине: МВФ обновил свой прогноз

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Война в Украине закончится до конца 2025 года

Как передает RegioNews, об этом свидетельствует новый прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

Также в апрельском отчете МВФ отмечается следующее:

32 900 000 – численность населения Украины в 2025 году;

ВВП Украины - $205 миллиардов (2021 - $200 млрд, 2022 - $162 млрд).

Также в ведомстве обновили свой прогноз по численности населения Украины: к 2030 году, по оптимистическому сценарию, население Украины сократится до 33,9 миллиона человек.

Напомним, в конце марта этого года Украина получила очередной транш МВФ.