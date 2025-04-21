Россияне нарушили "Пасхальное перемирие" 2935 раз, — Зеленский

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Вчера российская оккупационная армия 2935 раз нарушила "российское обещание о тишине на Пасху". Больше обстрелов и штурмовых действий произошло на Покровском направлении. На Курском направлении бои не прекращались

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за эти сутки - 2935. Всего по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны", — заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что вчера Москве не хватило времени, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе по поводу гражданской инфраструктуры и удержаться от ударов ракетами и дронами.

"Характер украинских действий и дальше будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина фиксирует каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готова предоставить партнерам соответствующую информацию. Он добавил, что вчера вблизи Торецка погибли попавшие в российскую засаду бойцы ВСУ.

Также сообщалось, что 20 апреля россияне устроили провокацию во временно оккупированном Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного ими "пасхального перемирия".