После Рима: маленькие поводы для оптимизма

Со вчерашнего вечера в российском информпространстве резко усилилась антитрамповская риторика. Пока от разного уровня экспертов и политологов. И это на фоне заявления Путина о том, что он якобы готов к прямым переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий

Со вчерашнего вечера в российском информпространстве резко усилилась антитрамповская риторика. Пока от разного уровня экспертов и политологов. И это на фоне заявления Путина о том, что он якобы готов к прямым переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий

фото: president.gov.ua

И такой "накат" явно срежиссирован сверху. Судя по всему, Кремлю не понравилось все то, что происходило вчера в Риме.

Здесь мы должны понять, что стратегия Путина по отношению к Трампу состоит из нескольких вещей.

1. Не подставиться и максимально льстить (отсюда и портреты Трампа, и заявления, что мирные предложения Трампа войдут в учебник по истории).

2. Делать все возможное и невозможно, чтобы сорвать переговоры руками украинцев. Путин, за последний месяц дважды почти достиг цели и дважды недооценил влияние Европы как посредника (точнее, влияние Макрона и Стармера).

3. Путин ставит почти все на экономическое соглашение, опять-таки недооценивая роль Европы. Кремль почти добился того, что удалось разорвать тему Украины и все другие темы в двусторонних отношениях с США.

После вчерашних переговоров, судя по всему, в Кремле боятся, что теперь мяч будет на стороне России и должны согласовать предложения по ЗАЭС, выходу из Харьковщины и т.д. Насколько я понимаю, их план был прост: Украине откажется от предложений по Крыму и России не нужно будет публично говорить, что они соглашаются на все остальные пункты плана. Похоже, что в переговорах с Трампом сейчас удалось найти какую-то формулировку по Крыму, которую может устроить и США и нас.

Исходя из вышесказанного, можно допустить, что Путин снова начнет играть в любимую игру "тянуть время". И цель затягивания та же, что и была раньше: на следующем этапе переговоров, пробовать их сорвать руками украинцев. Параллельно он будет продвигать идею прямых переговоров с Украиной, но цель та же: тянуть время и винить Украину в недоговороспособности.

Также отдельно хочу подчеркнуть: после Рима появились определенные оптимистичные надежды. Но главный сдерживающий фактор – Путин, который хочет одновременно и продолжить войну и снять санкции. И что здесь победит сказать очень сложно.