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Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено уже к лету

Об этом передает RegioNews со ссылкой на его интервью The Telegraph.

Глава правительства Британии призвал США предоставить гарантии безопасности западным силам, которые могут быть размещены в Украине для контроля за соблюдением мира.

Стармер подчеркнул, что перемирие должно быть не только приемлемым для всех сторон, в частности, Украины, но и долговременным.

"Нам нужно прекращение огня на условиях, которые устроят всех участников, включая Украину. Оно должно быть устойчивым, а не временным, иначе Россия снова воспользуется шансом для новой агрессии – как это уже было в прошлом", – заявил Стармер.

Кроме того, он подчеркнул, что именно Украина должна определять условия любого мирного соглашения с Россией, а не третьи стороны. Он призвал Москву согласиться на безусловное прекращение огня и присоединиться к переговорам.

"Мы на этапе активных переговоров, но окончательное слово должно оставаться за Украиной – это ее суверенное право. Россия должна прийти к столу переговоров без всяких условий", – заявил британский премьер.

В то же время он исключил возможность поддержки вероятного плана США по официальному признанию Крыма российским, отметив: "Это не мое дело – это часть общего процесса обсуждения".

Напомним, во время выступления в ПАСЕ Владимир Зеленский сделал ясное заявление о предложении Украине отказаться от оккупированных территорий.

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