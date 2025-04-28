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Юрий Луценко Экс-министр внутренних дел и бывший генпрокурор info@regionews.ua
28 апреля 2025, 00:08

Станет ли прекращение огня реальностью?

28 апреля 2025, 00:08
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Вся страна обсуждает возможность прекращения войны. Итак, несколько моих мыслей на этот счет
Вся страна обсуждает возможность прекращения войны. Итак, несколько моих мыслей на этот счет
фото: Pexels
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1. Важно понять, что в этом процессе есть два акта: прекращение огня и обсуждение и подписание мирного соглашения.

Наша делегация в Саудовской Аравии скорректировала свою позицию и правильно, по моему мнению, заявила о готовности к полному (а не секторальному) прекращению огня. Именно так, как задавал вопрос Трамп.

2. Но после этого мы зачем-то позволили Путину навязать обсуждение условий прекращения огня. Мы не возразили, что эти условия – предмет переговоров на следующем этапе. А прекращение огня должно быть безусловным.

Упоминание об этом в сегодняшнем тексте украинско-европейской позиции – крик вслед ушедшему поезду.

3. Второй проблемой стало отсутствие реального собственного плана прекращения войны. Потому все важные проблемы решили без Украины и за счет Украины.

Почему мы не поддержали план Келлога о деоккупации и демилитаризированном характере левобережья Запорожской и Херсонской областей?

Почему не предлагаем конституционно определенный референдум на оккупированных территориях?

Почему не ставим это в зависимости от санкций европейских союзников?

4. Конечно, можно радоваться готовности ЮАР принять участие в гарантиях безопасности Украины, которую на днях объявил друг Путина нашему Президенту, потребовал отказа от части нашей территории и пошел готовиться к визиту на путинский парад.

Но ведь можно было хотя бы с европейцами согласовать публичные суммы поддержки украинского ВПК как реальную гарантию безопасности?

5. Понимаю, что соглашение о прекращении огня с большой вероятностью будет подписано министром обороны в мае.

Зеленский при этом немедленно объявит выборы и будет обещать избирателям, что после его избрания он во второй раз все исправит в будущем Соглашении о мире.

Халва, халва. Или точнее – шашлыки, шашлыки.

PS. Ну и очевидно: больше всего проиграли от этого Соглашения – США.

Они поставили под огромное сомнение свою роль полицейского, защищающего демократию и международный порядок.

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война Украина США прекращение огня переговоры мирное соглашение
 
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