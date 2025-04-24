О "планах" Трампа. Все зациклились на так называемом "мирном плане Трампа", на новой волне агрессивного давления США на Украину, чтобы мы согласились на этот план

О "планах" Трампа. Все зациклились на так называемом "мирном плане Трампа", на новой волне агрессивного давления США на Украину, чтобы мы согласились на этот план

фото: AP

Условно можно считать, что это "план А" для Трампа. Но поскольку было понятно с самого начала, что для Украины некоторые пункты этого плана абсолютно неприемлемы, то, возможно, у Трампа есть и "план Б"? В чем сущность этого плана? США могут воспользоваться отказом Украины и европейцев от "мирного плана Трампа" для того, чтобы оправдать активизацию двусторонних отношений между США и Россией, договоренность о встрече между Трампом и путиным, и начало подготовки "Большой сделки" (Big Deal) между Трампом и путиным. В случае провала мирных переговоров по Украине само сближение с Россией Трамп может "продавать" своим сторонникам как большую дипломатическую победу. На самом деле это будет очень сомнительная "победа", скорее это будет поражение США и личная победа путина над Трампом.

Следует также понимать, что "план Б" администрация Трампа будет реализовывать и в случае реализации "плана А", то есть соглашения о завершении войны в Украине.

Поэтому для нас это не столь важно. И в любом случае нам нужно отстаивать наши интересы. И не подстраиваться под капризы Трампа. Тем более, как свидетельствует практика, в том числе и наших отношений с нынешней администрацией США, в политическом поведении Трампа есть определенная цикличность. Когда он чего-то хочет добиться, он начинает агрессивную атаку на своего визави по переговорам с целью его сломать и принудить к уговорам на своих условиях. А вот если это не удается, то через некоторое время уже начинаются более или менее конструктивные переговоры с поиском взаимоприемлемого компромисса. Мы уже дважды проходили такой цикл (во второй половине февраля и начале марта). Сейчас третья серия "трамповских горок" для Украины. Надо выдержать этот безумный "накат". Его агрессивная фаза длится несколько дней. Затем Трампа немного попускает. Приблизительно через неделю можно будет возвращаться к конструктивным переговорам. Но нужно отделить переговоры о прекращении огня от переговоров по другим вопросам (статус Крыма и других аннексированных территорий, НАТО и т.д.). И в принципиальных вопросах, таких как статус Крыма, не может быть никаких уступок.