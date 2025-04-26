Зеленский прибыл в Рим на церемонию прощания с Папой Римским

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и украинской делегацией прибыл в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает RegioNews.

"Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском", – отметил он.

Напомним, в понедельник, 21 апреля, ушел из жизни Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет.

Девятидневный траур по понтифику начнется 26 апреля, в день его похорон.

Как сообщалось ранее, в конце марта Папа Римский появился на публике после нескольких недель болезни и упомянул об Украине.