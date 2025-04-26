Зеленский прибыл в Рим на церемонию прощания с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и украинской делегацией прибыл в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает RegioNews.
"Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском", – отметил он.
Напомним, в понедельник, 21 апреля, ушел из жизни Папа Римский Франциск. Ему было 88 лет.
Девятидневный траур по понтифику начнется 26 апреля, в день его похорон.
Как сообщалось ранее, в конце марта Папа Римский появился на публике после нескольких недель болезни и упомянул об Украине.
Трамп и Зеленский могут встретиться завтра в Риме - СМИВсе новости »
25 апреля 2025, 18:37Папа Римский тайно донатил деньги украинским военным
22 апреля 2025, 18:55Папа Римский появился на публике после нескольких недель болезни и упомянул об Украине
23 марта 2025, 19:40
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
414 атак по Запорожской области: разрушены дома и инфраструктура
26 апреля 2025, 09:09В Каменском беспилотник попал в многоэтажку: погиб мужчина, среди раненых – ребенок
26 апреля 2025, 08:54Певец Миша Крупин рассказал о своей службе в ВСУ
26 апреля 2025, 02:00Родила третьего ребенка, чтобы уберечь мужчину от мобилизации: Джамала ответила на "упреки" хейтеров
26 апреля 2025, 01:40Беременная певица Солоха попала под капельницу из-за сплетни о беременности от Цымбалюка
26 апреля 2025, 01:20Актриса Елена Кравец рассказала, вернется ли она в "Квартал95"
26 апреля 2025, 00:40В НБУ рассказали, когда в Украине вырастут тарифы на коммунальные услуги
25 апреля 2025, 23:55Военные смогут научиться финансовой грамотности в "Армии+"
25 апреля 2025, 23:44Зеленский уволил главу РГА в Одесской области
25 апреля 2025, 23:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?