Россияне массово конфискуют квартиры в Мариуполе: что известно

иллюстративная фото: Reuters

Российские оккупационные власти конфисковывают тысячи квартир у владельцев жилья в оккупированном Мариуполе, бежавших из города после начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщает британское медиа BBC, которое провело соответствующее расследование, передает RegioNews.

Отмечается, что российская "администрация" Мариуполя с июля 2024 признала пригодными для изъятия по меньшей мере 5700 жилищ.

Большинство этих квартир принадлежали бежавшим или погибшим украинцам во время 86-дневной осады Мариуполя в 2022 году.

По оценкам Human Rights Watch, от российских бомбардировок погибли более 8000 человек. Однако эта цифра "вероятно, значительно занижена".

По данным документов, проанализированных BBC Verify, кроме 2200 квартир, уже готовящихся к принудительной передаче в собственность оккупационной администрации, еще 3550 жилищ внесены в список потенциально конфискованных.

Россияне обозначают такие помещения как "бесхозные". Мол, они не используются или не имеют законного владельца, то есть не зарегистрированы по российскому законодательству.

Как пишут журналисты, похоже, что конфискация является частью большей схемы "русификации" оккупированного прибрежного города, включающей строительство новых военных объектов.

Напомним, в январе в захваченном российскими войсками Мариуполе более 5 тысяч семей ждали от оккупационных властей обещанное компенсационное жилье.