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24 квітня 2025, 15:35

До 350 тисяч гривень на ремонт житла: як скористатися програмою "єВідновлення"

24 квітня 2025, 15:35
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фото: з відкритих джерел
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Власники пошкоджених квартир внаслідок ворожих обстрілів можуть отримати до 350 тисяч гривень компенсації через державну програму "єВідновлення"

Про це нагадав заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, передає RegioNews.

За його словами, механізм дій уже затверджено на національному рівні. Порядок оформлення та надання компенсації регламентовано спеціальною постановою Кабінету Міністрів.

Як подати заявку на "єВідновлення": інструкція

  • Завантажте додаток "Дія" — саме через нього здійснюється подання документів.
  • Подайте або оберіть уже подане повідомлення про пошкоджене житло.
  • Перевірте, чи зареєстрована ваша квартира в Держреєстрі речових прав. Якщо ні — зареєструйте.
  • Відкрийте рахунок у банку, який працює з програмою.
  • Обирайте послугу "єВідновлення" в додатку "Дія".
  • Заповніть заяву з вашими контактними та податковими даними.
  • Якщо квартира має співвласників — додайте їхню згоду на отримання компенсації.
  • Підтвердіть, що не маєте обмежень, які забороняють участь у програмі.
  • Стежте за сповіщеннями від комісії та надавайте додаткову інформацію за запитом.

Після ремонту подайте фото та підтвердження, що все завершено — на це дається 15 робочих днів.

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк заявила, що українці, які планують відбудувати зруйнований через війну будинок на власній землі, відтепер можуть подавати заявки на отримання компенсацій за програмою "єВідновлення".

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