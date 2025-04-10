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10 апреля 2025, 14:37

"еВидновлення": стала доступна компенсация для восстановления жилья на собственной земле

10 апреля 2025, 14:37
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фото: из личного архива
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Расширилась программа "еВидновлення": еще одна категория украинцев сможет получать компенсации

Украинцы, которые планируют отстроить разрушенный из-за войны дом на собственной земле, теперь могут подавать заявки на получение компенсаций по программе "еВидновлення". Первые 600 семей уже должны были получить такие средства.

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

"Многие ждали этого нового функционала "еВидновлення" – и вот он стал реальностью. Компонент "еВидновлення", позволяющий отстроить дом на собственном земельном участке, наконец-то открыт. Формируя законодательную основу программы, мы предусмотрели такую ​​возможность, потому что понимали: многие украинские захотят возродить собственный дом именно там, где он был", – отмечает Шуляк.

В партии "Слуга Народа" объясняют: чтобы получить компенсацию, прежде всего нужно подать заявку через мобильное приложение "Дия" или в ЦПАУ. В дальнейшем – зарегистрировать сообщение о начале строительных работ (это можно сделать также через "Дию"). Затем необходимо упразднить право собственности на разрушенное жилье.

Средства будут поступать в два этапа: сначала половина, а после отчета – еще половина. Деньги можно потратить на стройматериалы, строительные работы и на разработку документации, рассказывают в политической силе.

Начиная с 2023 года, с тех пор, как заработало "еВидновлення", государство уже выплатило украинцам за поврежденное и разрушенное жилье более 17 млрд грн, а это позволило более 90 тыс. украинских семей восстановить квартиру с помощью программы.

В этом же году, информируют в партии "Слуга Народа", государство направляет на "еВидновлення" 19 млрд грн. В политсиле акцентируют, что большинство этих средств – 15 млрд из 19-ти – направляют прежде всего для компенсаций переселенцам, официально имеющим статус ВПЛ и в которых полностью разрушено жилье, и оно было единственным для проживания. Эта поддержка в целом будет касаться не менее 10 тыс. украинских семей, из которых более 6 тыс. семей уже получили денежные средства.

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", в этом году государство выделяет 833 млн грн на покупку жилья для более 120 детских домов семейного типа (ДДСТ) – семей, воспитывающих от 5 до 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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