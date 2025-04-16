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16 апреля 2025, 12:34

4 млрд грн на жилье для ветеранов: В "Слуге Народа" объяснили, как получить компенсацию

16 апреля 2025, 12:34
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фото: Елена Шуляк
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В 2025 году на выплату денежной компенсации за жилье для ветеранов войны и семей погибших Героев выделено почти 4 млрд грн. Это позволит 1600 семьям наших защитников получить средства на собственное жилье

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

По её словам, в среднем на одно жилье выделяется около 2,5 млн грн. Чтобы попасть в список получателей компенсации на приобретение жилья, необходимо обратиться в исполнительный комитет местного совета по месту проживания.

Глава "Слуги Народа" отметила, что средства на приобретение собственного жилья могут получить участники боевых действий, имеющие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также члены семей погибших Героев. Стоит отметить, этой программой могут воспользоваться только те ветераны, которые стоят на квартирном учете.

"Жилищный вопрос для ветеранов в Украине остаётся крайне актуальным, особенно в условиях войны. Многие из них потеряли жилье, стали внутренне перемещенными лицами или никогда не имели собственной недвижимости. Наши защитники и защитницы ждут от государства конкретных решений. Решение жилищного вопроса – это не просто акт социальной поддержки, а проявление уважения и благодарности", – подчеркнула Елена Шуляк.

Политик добавила, что ветераны войны также могут получить компенсацию за аренду. Право на неё имеют защитники, которые потеряли или имеют поврежденное жилье вследствие войны, либо их жилье находится на временно оккупированных территориях, в зоне боевых действий и, соответственно, они не могут там проживать, а также военнослужащие, проходящие реабилитацию вдали от постоянного места жительства, воины, уже уволенные со службы, но ещё не получившие статус участника боевых действий, ветераны с инвалидностью и освобожденные из российского плена.

В партии "Слуга Народа" объяснили, что сумма выплат зависит от места расположения арендуемого жилья. В частности, в Киеве, Днепре, Львове, Одессе защитники могут получить более 6 тыс. гривен, в других областных центрах – более 4 тыс. гривен, и, соответственно, в остальных населённых пунктах – более 3 тыс. грн. Если военнослужащий арендует жилье менее чем на месяц, компенсация будет выплачиваться пропорционально количеству дней проживания.

В партии "Слуга Народа" ранее сообщали, что украинцы, планирующие восстановить разрушенный из-за войны дом на собственном участке, теперь могут подавать заявки на получение компенсаций по программе "еВидновлення". Первые 600 семей уже должны были получить средства

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война ветераны компенсация покупка жильё погибшие выплаты Шуляк Елена Алексеевна
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