Бойцы бригады "Гарт" накрыли окупантов огнем на севере Харьковщины
Военнослужащие ГПСУ продолжают выполнение боевых задач по противодействию оккупационным войскам на севере Харьковской области
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Артиллерийские расчеты бригады "Гарт" при поддержке аэроразведки нанесли очередные огневые поражения по местам сосредоточения личного состава врага под Волчанском. Боевой работой артиллерии пограничников были ликвидированы 33 оккупанта.
Напомним, ранее пограничники уничтожили технику, склад боеприпасов и комплекс РЭБ "Поле-21" оккупантов Донецкой области.
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