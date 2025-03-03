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03 марта 2025, 23:35

"Мы всегда ведем учет потерь": Сырский рассказал, где россияне имели больше потерь

03 марта 2025, 23:35
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Фото: YouTube
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По словам Александра Сырского, украинское командование постоянно ведет учет потерь. Он заявил, что одна из самых горячих точек стала для россиян самой большой по потерям

Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский в интервью "Бомбардиру", передает RegioNews.

По словам генерала, больше всего россияне понесли потери в Бахмуте. Речь идет, в частности, о ПИК Вагнере: они потеряли там почти всю свою боевую силу. При этом "вагнеровцы" там использовали почти все виды вооружения – артиллерия, бронетехника, авиация.

"Мы всегда ведем учет потерь. Пригожин отмечал, что "вагнеровцы" в битве за Бахмут потеряли только убитыми 20 тысяч своих бойцов. Мы считали – потери врага убиты были около 23 тысяч", - отметил Александр Сырский.

Следует отметить, что по состоянию на 1 марта российские оккупанты за период полномасштабной войны потеряли около 875 610 тысяч военных. При этом враг потерял немало техники. В частности, 370 самолетов и 331 вертолетов.

Сырский Александр потери россиян
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