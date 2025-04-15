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Сбитый силами ПВО ударный дрон россиян упал неподалеку от населенного пункта Сумского района и не взорвался

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Осмотрев обломки беспилотника, взрывотехники разминировали его 90-килограммовую обломочно-фугасно-зажигательную боевую часть, а затем вывезли ее в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В полиции еще раз напомнили, что в случае обнаружения каких-либо взрывоопасных предметов необходимо срочно сообщать об этом по номеру 102.

Напомним, ранее в Сумской области обезвредили боевую часть вражеского дрона, который упал возле частного дома.