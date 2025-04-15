В Сумской области уничтожили 90-килограммовую боевую часть российского беспилотника
Сбитый силами ПВО ударный дрон россиян упал неподалеку от населенного пункта Сумского района и не взорвался
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Осмотрев обломки беспилотника, взрывотехники разминировали его 90-килограммовую обломочно-фугасно-зажигательную боевую часть, а затем вывезли ее в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
В полиции еще раз напомнили, что в случае обнаружения каких-либо взрывоопасных предметов необходимо срочно сообщать об этом по номеру 102.
Напомним, ранее в Сумской области обезвредили боевую часть вражеского дрона, который упал возле частного дома.
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Без угрозы с моря: российские ракетоносители не зафиксированы
15 апреля 2025, 06:58Город-призрак: ВСУ показали, как выглядит разрушенный россиянами Торецк
15 апреля 2025, 06:35На Прикарпатье на стоянке сгорели два автобуса
15 апреля 2025, 05:45Бойцы бригады "Гарт" накрыли окупантов огнем на севере Харьковщины
15 апреля 2025, 05:23С начала года общие потери РФ превысили 140 тысяч солдат, — Сырский
15 апреля 2025, 04:50В Киевской области мужчину судили за продажу фальсифицированного горючего
15 апреля 2025, 04:21В Николаеве в горящем доме обнаружили тело человека
15 апреля 2025, 04:00Украинские воины показали, как бомбер "Баба Яга" охотится на танки и арту россиян под Бахмутом
15 апреля 2025, 03:35В Луганской области оккупанты не платят зарплаты коммунальщикам
15 апреля 2025, 03:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все блоги »