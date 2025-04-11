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11 апреля 2025, 17:59

РФ с начала полномасштабной войны сбросила 67 тысяч КАБов и запустила более 22 тысяч "Шахедов" по Украине

11 апреля 2025, 17:59
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фото: rbc.ua
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Россия с начала полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 67 тысяч управляемых авиационных бомб, тысячи ракет разных типов и 22 400 ударных беспилотников типа Shahed

Об этом командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook, передает RegioNews.

С 24 февраля 2022 года Воздушными Силами совместно с ПВО Сил обороны Украины сбито:

- 2496 крылатых ракет;

- 465 управляемых авиационных ракет;

- 97 баллистических ракет;

- 40 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

- 17 575 ударных БпЛА типа Shahed.

"Враг продолжает терроризировать украинский народ воздушными ударами и мы нуждаемся в большей защите для нашей страны, для наших городов и наших детей! Мы нуждаемся в большей защите для стабильности Европы и всего цивилизованного мира", - заявляют в Воздушных силах.

Напомним, Россия начала применять БПЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы.

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