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12 апреля 2025, 09:35

ВСУ продолжают уничтожать врага: Генштаб обнародовал данные по состоянию на 12 апреля

12 апреля 2025, 09:35
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки российская армия потеряла на войне в Украине 1240 солдат

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты потеряли более 300 единиц военной техники.

Общее количество потерь личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляет 931 450 военнослужащих.

Дригие потери России:

  • танков – 10 591 (+11 в сутки) ед.;
  • боевых бронемашин – 26 092 (+49) ед.;
  • артиллерийских систем – 25 912 (+52) ед.;
  • РСЗО – 1362 (+2) ед.;
  • средства ПВО – 1127 ед.;
  • самолетов – 370 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 278 (+78) ед;
  • крылатых ракет – 3145 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43 807 (+128) ед;
  • специальной техники – 3798 ед.

Напомним, на Запорожском фронте воины подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины зачистили поселок от российских кафиров. Несколько захватчиков пленили.

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