ВСУ продолжают уничтожать врага: Генштаб обнародовал данные по состоянию на 12 апреля
За прошедшие сутки российская армия потеряла на войне в Украине 1240 солдат
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, оккупанты потеряли более 300 единиц военной техники.
Общее количество потерь личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляет 931 450 военнослужащих.
Дригие потери России:
- танков – 10 591 (+11 в сутки) ед.;
- боевых бронемашин – 26 092 (+49) ед.;
- артиллерийских систем – 25 912 (+52) ед.;
- РСЗО – 1362 (+2) ед.;
- средства ПВО – 1127 ед.;
- самолетов – 370 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 278 (+78) ед;
- крылатых ракет – 3145 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 43 807 (+128) ед;
- специальной техники – 3798 ед.
Напомним, на Запорожском фронте воины подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины зачистили поселок от российских кафиров. Несколько захватчиков пленили.
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