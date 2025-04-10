В Украине выпало до метра снега

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В Карпатах намело до метра снега

Об этом в Facebook сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

"Ухудшение погодных условий!!! На 07:40, 10.04.2025 на горе Поп Иван облачно, туман (видимость минимальная), ветер западный, северо-западный 10-12 м/с, температура воздуха -10°С, падает снег. В течение суток выпало около 20 см снега, переметы местами достигают одного метра", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 апреля в Украине ожидаются заморозки , снег и метели.