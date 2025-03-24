Стало известно, какой будет погода в апреле

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Погода в апреле текущего года будет аномальной

Об этом в интервью Главреду сообщил народный синоптик Станислав Щедрин, передает RegioNews.

По его словам, в первую декаду апреля по всей Украине следует ожидать относительно теплую погоду, без аномалий. Возможны только местные грозы.

Что касается температуры, то столбики термометров будут колебаться в пределах +15…+18 градусов.

К концу второй декады апреля возможны ночные заморозки, кроме юга страны.

По прогнозу Щедрина, похолодание возможно с 15-17 апреля и до 25-26 апреля, не считая западных регионов. В западных регионах будет холоднее, будет больше влажных воздушных масс, а также атмосферные фронты покроют часть страны.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко предупредила украинцев о неустойчивой погоде.