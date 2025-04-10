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На Прикарпатье из-за сложных погодных условий на дороги государственного значения оперативно выехала спецтехника

Об этом сообщает Служба обновления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В регионе наблюдаются интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, а также сильные порывы ветра. Температура воздуха снизилась ниже нуля, что привело к образованию гололеда на дорогах.

Для ликвидации последствий непогоды, на дороги государственного значения оперативно выехала техника подрядчиков.

Утром спецтехника уже работала на Вышковском перевале. Позже к расчистке снега и проведению противогололедных мероприятий присоединились команды на других перевалах и горных районах области.

Пока осложнений движения по дорогам государственного значения нет. Водителей просят быть особенно внимательными.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах намело до метра снега.