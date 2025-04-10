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10 апреля 2025, 13:46

Снегопад, сильный ветер и дождь: к Украине приближается ненастье

10 апреля 2025, 13:46
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фото: иллюстративное
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В пятницу, 11 апреля в Украине ночью ожидаются заморозки 0…-4 градуса, на юго-востоке будет теплее – до +4 градусов

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.

В течение дня пятницы самой высокой ожидается температура в восточных областях, +5…+11 градусов. В центральной части от +3 в Винницкой области до +8 на Днепропетровщине. В северных областях столбики термометров покажут +3…+6 градусов. На юге ожидается +2...+5 градусов, в Запорожье до +7 градусов.

Холоднее всего завтра будет в западных областях, +1+5 градусов.

Циклон Aribert Второй приведет к неблагоприятным погодным условиям в южной части Украины: сильный мокрый снег и дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, сложную ситуацию на дорогах, возможно обламывание ветвей на деревьях из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром.

Также влажная погода с мокрым снегом ожидается в западных областях и местами в центральной части. Преимущественно дождь возможен на востоке Украины.

На остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве в конце рабочей недели осадков не ожидается. Ночью заморозки 0…-2 градуса, пусть уж они скажутся, завтра днем +3…+5 градусов.

Напомним, в Украине выпало до метра снега.

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