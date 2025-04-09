Полиция заблокировала 10 каналов незаконного пересечения границы в разных регионах Украины

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Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.



Как отмечается, с начала апреля правоохранители уже заблокировали 10 таких каналов. К их функционированию причастны жители Запорожской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой, Винницкой и Львовской областей.



Злоумышленники предлагали желающим организовать их выезд за границу: оформить фиктивные медицинские документы с последующим исключением из военного учета, логистические маршруты так называемой зеленкой вне официальных пунктов пропуска, трансфер в тайниках. В зависимости от выбранного маршрута, количества "клиентов" и возможных рисков стоимость преступных услуг колебалась от 2 300 до 16 000 долларов с человека.



По результатам проведенных мероприятий также изъяли деньги в разной валюте на общую сумму более 800 тысяч гривен, рации, навигаторы и т.д.

Напомним, в Ровенской области разоблачили канал переправки мужчин призывного возраста в Беларусь.