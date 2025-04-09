Поход за 6700 долларов: на Буковине пограничники задержали нарушителя и проводника

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Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда успешно отработали информацию о намерении нарушения государственной границы Украины с Молдовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Как стало известно, житель Винницкой области взялся организовать переправку через границу жителя Хмельницкой области за 6700 долларов США. Мужчины планировали пешком обойти контрольный пост и дальше через лес добраться до государственного рубежа.

Во время движения в направлении границы нарушители попали в объектив ловушки пограничников и были задержаны пограничным нарядом.

В отношении организатора нелегальной схемы в Национальную полицию направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК РФ. По поводу второго нарушителя полицейские составили материалы об административном правонарушении.

Напомним, на Буковине задержали шесть мужчин, которые заплатив от 7 до 10 тысяч евро, пытались бежать в Румынию.