Поход за 6700 долларов: на Буковине пограничники задержали нарушителя и проводника
Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда успешно отработали информацию о намерении нарушения государственной границы Украины с Молдовой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Как стало известно, житель Винницкой области взялся организовать переправку через границу жителя Хмельницкой области за 6700 долларов США. Мужчины планировали пешком обойти контрольный пост и дальше через лес добраться до государственного рубежа.
Во время движения в направлении границы нарушители попали в объектив ловушки пограничников и были задержаны пограничным нарядом.
В отношении организатора нелегальной схемы в Национальную полицию направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК РФ. По поводу второго нарушителя полицейские составили материалы об административном правонарушении.
Напомним, на Буковине задержали шесть мужчин, которые заплатив от 7 до 10 тысяч евро, пытались бежать в Румынию.