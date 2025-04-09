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09 апреля 2025, 14:17

От 12 до 16 тысяч долларов за выезд: во Львовской области пограничники ликвидировали канал незаконной переправки мужчин за границу

09 апреля 2025, 14:17
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фото: ГПСУ
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Во Львовской области пограничники совместно с полицейскими разоблачили дерзкую попытку незаконной переправки лиц через государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В пункте пропуска "Шегини" пограничники остановили микроавтобус марки Mercedes, в котором был обнаружен специально сконструированный тайник. В нем находились три гражданина Украины - жители Киевской, Тернопольской и Черновицкой областей, которые пытались избежать контроля на границе.

Мужчины таким образом хотели добраться до ЕС. Стоимость такого "путешествия" составляла от 12 до 16 тысяч долларов США с каждого клиента. Деньги злоумышленники должны были получить уже после переправки лиц через государственную границу.

В настоящее время перевозчикам доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенные организованной группой или совершенные по корыстным мотивам. Им грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области женщина с инвалидностью помогла уехать за границу двум своим фиктивным мужчинам.

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