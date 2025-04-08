Во Львовской области женщина с инвалидностью вывезла за границу двух своих фиктивных мужей

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Жительница Львовского района, имея инвалидность, заключала фиктивные браки с военнообязанными, чтобы помочь им уехать за границу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Правоохранители задокументировали два таких эпизода, совершенных женщиной в 2023 и 2024 годах. В обоих случаях фиктивные мужья пересекли границу как лица, сопровождающие жену с инвалидностью.

В дальнейшем женщина возвращалась в Украину, а мужчины остались за границей. Брак разрывался и разведенная женщина подыскивала новых "клиентов" на роль фиктивного спутника жизни.

Злоумышленнице объявили о подозрении. 43-летней женщине грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Закарпатской области пограничники задержали двух иностранцев, заплативших по 10 тысяч долларов, чтобы попасть в Словакию.