В Ровенской области разоблачили канал переправки мужчин призывного возраста в Беларусь
Сотрудники Госпогранслужбы Украины разоблачили двух братьев, осуществлявших доставку военнообязанных мужчин в пограничные границы с их последующей нелегальной переправкой в соседнюю Беларусь.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
Как выяснилось, злоумышленники, на собственном легковом автомобиле, пытались доставить в приграничье с последующим незаконным попаданием за границу двух граждан Украины мобилизационного возраста.
Во время движения клиенты получили тщательный инструктаж об объезде контрольных постов, порядке действий в случае встречи правоохранителей и дальнейшем переходе госграницы.
Стоила такая услуга 10 000 долларов США за одного человека. Именно при передаче валюты группу мужчин задержали.
Продолжается следствие.
Напомним, в Ровенской области правоохранители разоблачили подпольный завод, изготовивший почти 9000 литров алкогольных напитков.