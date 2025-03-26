В Ровенской области разоблачили канал переправки мужчин призывного возраста в Беларусь

фото: ГПСУ

Сотрудники Госпогранслужбы Украины разоблачили двух братьев, осуществлявших доставку военнообязанных мужчин в пограничные границы с их последующей нелегальной переправкой в соседнюю Беларусь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Как выяснилось, злоумышленники, на собственном легковом автомобиле, пытались доставить в приграничье с последующим незаконным попаданием за границу двух граждан Украины мобилизационного возраста.

Во время движения клиенты получили тщательный инструктаж об объезде контрольных постов, порядке действий в случае встречи правоохранителей и дальнейшем переходе госграницы.

Стоила такая услуга 10 000 долларов США за одного человека. Именно при передаче валюты группу мужчин задержали.

Продолжается следствие.

Напомним, в Ровенской области правоохранители разоблачили подпольный завод, изготовивший почти 9000 литров алкогольных напитков.