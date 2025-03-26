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26 марта 2025, 17:39

В Ровенской области разоблачили канал переправки мужчин призывного возраста в Беларусь

26 марта 2025, 17:39
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фото: ГПСУ
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Сотрудники Госпогранслужбы Украины разоблачили двух братьев, осуществлявших доставку военнообязанных мужчин в пограничные границы с их последующей нелегальной переправкой в соседнюю Беларусь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Как выяснилось, злоумышленники, на собственном легковом автомобиле, пытались доставить в приграничье с последующим незаконным попаданием за границу двух граждан Украины мобилизационного возраста.

Во время движения клиенты получили тщательный инструктаж об объезде контрольных постов, порядке действий в случае встречи правоохранителей и дальнейшем переходе госграницы.

Стоила такая услуга 10 000 долларов США за одного человека. Именно при передаче валюты группу мужчин задержали.

Продолжается следствие.

Напомним, в Ровенской области правоохранители разоблачили подпольный завод, изготовивший почти 9000 литров алкогольных напитков.

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