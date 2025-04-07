Фото: Нацполиция

В Запорожье обнаружили тело мужчины. Оказалось, что его убила женщина, нанеся удар ножом

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В подвальном помещении, которое используется как укрытие, полицейские обнаружили тело мужчины с ножевым ранением брюшной полости. Это оказался 42-летний мужчина без постоянного места жительства.

Как выяснили правоохранители, между мужчиной и 47-летней женщиной произошел конфликт. В разгаре ссоры она схватила нож и ударила его в живот. Когда он умер от ранения, она скрылась. Полицейские ее уже задержали.

"Сейчас фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины. В ближайшее время суд будет избирать ей меру пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черкасской области осудили мужчину, который убил свою сожительницу. Женщина умерла от жестокого избиения. Мужчина прижигал ее тело утюгом и наносил удары по всему телу.