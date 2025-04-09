В Запорожье полицейский стрелял в вооруженного ножом хулигана

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В Запорожье патрульный полицейский применил табельное оружие против агрессивного мужчины, который угрожал ножом работницам магазина и вел себя неадекватно. Инцидент произошел 8 апреля в Днепровском районе города

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews.

По материалам дела, около 10:40 мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за тяжкое преступление, зашел в торговое заведение с ножом в руках. Он придирался к продавщицам, выражал угрозы и вступил в конфликт с владельцем магазина.

По требованию полицейского патруля прекратить противоправные действия 44-летний злоумышленник не отреагировал, а наоборот бросился в их сторону.

"Это дало основание сотруднику полиции привести огнестрельное оружие в боевую готовность и дважды выстрелить фигуранту в ногу", - говорится в сообщении.

После этого нападавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями и задержали. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский застрелил парня, который напал на него с топором.