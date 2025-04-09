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09 апреля 2025, 00:15

Три года за решеткой: в Харькове осудили уклониста

09 апреля 2025, 00:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Харькове 26-летний местный житель признан виновным в уклонении от мобилизации. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, в мае 2024 года мужчина прибыл в Киевский РТЦК и СП города Харькова и прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе. Впоследствии он получил повестку для отправки в воинскую часть, но проигнорировал ее. После этого харьковчанин в письменном виде заявил об отказе от призыва на военную службу в связи с мобилизацией.

На суде обвиняемый частично признал свою вину. Он отметил, что "является сиротой, своих детей у него нет, потому ему никого защищать не нужно". Также харьковчанин заявил, что "не считает себя лицом, готовым служить".

Суд принял решение о назначении фигуранту наказания в виде трех лет тюрьмы. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, ранее житель Харьковщины получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации.

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