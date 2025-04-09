В Луганской области за сутки "Тройка" ликвидировала половину батальона оккупантов

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В течение суток воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили половину батальона российских захватчиков в Луганской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу 3-й ОШБр.

Отмечается, что враг пошел по штурму на участках сразу трех батальонов бригады, в частности, чтобы отбить утраченные позиции в Надежде.

К ликвидации россиян привлекли все батальонные средства 1-го штурмового, 2-го механизированного и 1-го механизированного батов. Так, по россиянам работали арта, сбросы и FPV-подразделения. В то же время пехота уничтожала захватчиков на земле.

"Потери россиян за день боев составили: 143 оккупанта — вечным сном, и 86 — санитарными. Противник не занял новых позиций…", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ОСГВ "Хортица" подсчитали, какую цену отдает Россия за каждый квадратный километр украинской земли.