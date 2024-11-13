Из работников ТЦК невозможно создать ни одной боевой бригады, — Истомин

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Работники ТЦК и СП не пойдут на воевать фронт, поскольку из них невозможно создать ни одну бригаду. Это гражданские лица

Об этом представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал журналистам во время брифинга в медиацентре Полтавской ОВА, передает RegioNews.

"Работники ТЦК - это гражданские лица. Из них можно создать только строительные бригады, условно говоря", - пояснил Роман Истомин.

Он уточнил, что у ТЦК есть работники, а есть военнослужащие.

"Из работников ТЦК ни одной бригады создать нельзя. И в отношении военнослужащих — никаких распоряжений на какое-либо расформирование не поступало", — добавил спикер.

По его словам, для расформирования ТЦК должны произойти изменения в законодательстве.

Напомним, Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по защите прав военнослужащих предлагает расформировать ТЦК и отправить военных на фронт. Из их военнослужащих можно создать более 10 полноценных бригад.