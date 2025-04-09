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09 апреля 2025, 09:55

ВСУ уничтожили важный пункт управления оккупантов на Херсонщине

09 апреля 2025, 09:55
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скриншот с видео
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В понедельник, 7 апреля, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка РФ на временно оккупированной территории Херсонщины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Благодаря профессиональному мастерству украинских летчиков было полностью разрушено бетонное сооружение. Потери уточняются, но уничтожены 20-30 оккупантов", ― говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожение важной цели существенно подорвало способность российских подразделений вести боевые действия в Херсонской области.

Напомним, в канун Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили военный комплекс складских помещений в Озерках Курской области РФ.

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