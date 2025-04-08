Совместный секретный штаб Украины и США: Залужный поделился подробностями

фото: Facebook/Валерий Залужный

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Валерия Залужного в Facebook.

По его словам, после начала полномасштабной войны военная помощь от партнеров существенно выросла. В частности, появились новые вызовы, связанные с доставкой и ремонтом иностранного оружия и техники.

Так, в апреле 2022 года был создан центр по координации поставок военной помощи Украине. Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте (Германия). Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене.

"Впоследствии мы поняли, что нам нужен совместный с партнерами оперативный штаб, который будет осуществлять оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций. Этот вопрос особенно остро встал летом 2022 года, когда наши партнеры выразили сомнения в целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта".

Именно тогда, говорит Залужный, и возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который анализировал бы спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность.

"Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание. В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы", - объясняет дипломат.

Как известно, в конце марта газета New York Times опубликовала большое расследование о том, что почти три года Киев и Вашингтон объединяли неафишированное партнерство в разведке, стратегии, планировании и технологиях.

Напомним, в начале марта Валерий Залужный отметил, что количество потерь украинской армии на нынешнем этапе войны с РФ является критическим. В то же время он добавил, что у России также есть значительные потери.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 926 310 человек личного состава.

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