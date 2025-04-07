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Совбез ООН соберется на заседание, чтобы обсудить теракт в Кривом Роге. Украина настаивает на реакции мира на российские преступления

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает RegioNews.

По его словам, Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБС после удара россиян по Кривому Рогу. Министр объяснил, что Украина это делает, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям.

Андрей Сибига добавил, что оба заседания пройдут уже 8 апреля и будут способствовать продвижению мирных усилий и привлечению виновных к ответственности. Украина требует решительного осуждения и решительных действий международного сообщества.

"Россия должна прекратить террор против украинских детей и гражданских, ответить на предложение США о полном прекращении огня, которое Украина приняла, и прекратить войну", - подчеркнул министр.

Напомним, что россияне 4 апреля нанесли удар по жилому кварталу Кривого Рога баллистической ракетой. В результате атаки погибли 20 человек, среди которых 9 детей. Еще десятки человек получили ранения.