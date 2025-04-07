По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки
В Донецкой области россияне обстреляли Константиновку, в результате один человек погиб, двое получили ранения. Среди раненых – ребенок
Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, в городе повреждены 8 частных домов, 3 админздания, магазин и линия электропередач.
"Среди раненых — 9-летняя девочка, получившая осколочное ранение по месту жительства. Ребенка вместе с семьей мы раньше эвакуировали в более безопасный регион, однако в марте семья вернулась в Константиновку", - сообщил Филашкин.
Напомним, россияне за сутки 19 раз обстреляли мирные города Донбасса.
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