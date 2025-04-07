По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки

фото: Вадим Филашкин, Facebook

В Донецкой области россияне обстреляли Константиновку, в результате один человек погиб, двое получили ранения. Среди раненых – ребенок

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, в городе повреждены 8 частных домов, 3 админздания, магазин и линия электропередач.

"Среди раненых — 9-летняя девочка, получившая осколочное ранение по месту жительства. Ребенка вместе с семьей мы раньше эвакуировали в более безопасный регион, однако в марте семья вернулась в Константиновку", - сообщил Филашкин.

Напомним, россияне за сутки 19 раз обстреляли мирные города Донбасса.