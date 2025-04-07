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07 апреля 2025, 17:05

Медики пытаются спасти 4-летнего мальчика, раненого в результате удара по Кривому Рогу

07 апреля 2025, 17:05
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фото: иллюстративное
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В больнице пытаются спасти жизнь 4-летнего мальчика, получившего тяжелые травмы в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу в пятницу, 4 апреля. Ребенка перевезли в больницу Днепра

Об этом журналистам Укринформ сообщил заведующий отделением интенсивной терапии регионального медцентра семейного здоровья в городе Днепре Сергей Егоров, передает RegioNews.

По его словам, мальчик, к сожалению, находится в тяжелом состоянии. У ребенка очень большая травма, проникающее ранение брюшной полости с поражением желчного пузыря, печени, селезенки, кишечника и желудка.

"Повторно была проведена еще одна операция, но состояние еще нестабильно, оно тяжелое, требует проведения интенсивной терапии. Вероятно, в дальнейшем необходимо будет оперативное вмешательство. Он на аппарате искусственной вентиляции лёгких, самостоятельно дышать пока не может. Пытаемся спасти жизнь ребенка", - отметил Егоров.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли девять детей и 11 взрослых.

Напомним, россияне обстреляли общину на Днепропетровщине: пострадали женщина и ребенок.

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