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04 апреля 2025, 21:55

"Все российские обещания заканчиваются ракетами": президент Зеленский отреагировал на теракт в Кривом Роге

04 апреля 2025, 21:55
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Фото: YouTube
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Президент Украины прокомментировал атаки украинских городов. По его словам, эти удары россиян не могут быть случайными

Об этом президент Украины сказал в своем обращении 4 апреля, передает RegioNews.

Украинский лидер прокомментировал трагедию в Кривом Роге. В результате российского удара 14 человек погибли, среди них 6 детей. Президент выразил соболезнования родным и близким.

"Многие пострадавшие. Повреждены дома. Ракета ударила по территории рядом с жилыми домами: в детскую площадку, обычные улицы. Это просто изверги, сволочь – все, кто может такое делать. Слова нормального об этих русских подонках нет", - говорит президент.

Он также добавил, что сегодня в Харькове продолжались спасательные работы после ударов шахедами. К сожалению, 5 человек погибли и 34 человека пострадали. За одну только ночь было 78 ударных дронов. Также россияне ударили дроном по Херсонской ТЭЦ.

"Такие удары не могут быть случайностью: россияне знают, что это именно объект энергетики и такие объекты должны быть защищены от любых ударов согласно тому, что Россия пообещала американской стороне. Все российские обещания оканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией. Дипломатия для них – это пустое слово. Для этого нужно давление – достаточное давление на Россию, чтобы они ощущали последствия каждого своего обмана, каждого удара, каждый день, когда они уносят жизни людей и затягивают войну", - говорит Зеленский.

Следует отметить, что по Кривому Рогу россияне ударили баллистикой. В результате атаки разбиты два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общепита.

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