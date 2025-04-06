Украинская ПВО сбила только одну из шести баллистических ракет

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Во время атаки в ночь на 6 апреля силам ПВО удалось сбить только одну из шести баллистических ракет

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, в ходе ночной ракетной атаки украинские силы противовоздушной обороны уничтожили одну из шести баллистических ракет, запущенных российскими войсками.

"К сожалению, из баллистических ракет, которых было шесть, удалось уничтожить только одну. Остальные есть, к сожалению, попадания. Киевская область", – отметил он.

Напомним, в результате ночной атаки РФ на Киев пострадал офис известного телеканала.