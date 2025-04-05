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Ночью 5 апреля россияне атаковали Киевщину беспилотниками. В Броварском районе в результате падения обломков сбитого дрона поврежден частный дом

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Броварском районе в результате падения обломков беспилотника повреждена кровля и выбиты окна в частном доме. Также ликвидирован пожар травяного настила.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий вражеской атаки.

Напомним, в результате ракетного и дронового удара по Кривому Рогу 4 апреля погибли 19 человек, 9 из них – дети. Пострадали 68 человек.