Українська ППО збила лише одну з шести балістичних ракет

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Під час атаки у ніч на 6 квітня силам ППО вдалося збити лише одну з шести балістичних ракет

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, під час нічної ракетної атаки українські сили протиповітряної оборони знищили одну з шести балістичних ракет, запущених російськими військами.

"На жаль, з балістичних ракет, яких було шість, вдалося знищити лише одну. Решта є, на жаль, влучання. Київська область", - зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждав офіс відомого телеканалу.