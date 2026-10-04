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04 октября 2026, 13:08

Обломки во дворе школы, поврежденная тепломагистраль и изменение маршрутов: последствия вражеской атаки на Киев

04 октября 2026, 13:08
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Фото иллюстративное
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В Киеве в результате российской воздушной атаки 4 октября зафиксировали падение обломков беспилотников в Дарницком районе. В частности, обломки упали на припаркованный автомобиль и открытую территорию одной из школ

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .

"В Дарницком районе обломки БПЛА упали на припаркованный автомобиль. Экстренные службы направляются на место", - написал Виталий Кличко.

Впоследствии мэр уточнил, что в этом же районе обломки российского беспилотника упали на открытой территории одной из школ.

Также в результате российской атаки в Деснянском районе Киева повреждена тепломагистраль. Поэтому жители района временно останутся без горячего водоснабжения.

"В результате вражеского удара повреждена также тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе временно не будет горячей воды", — сообщил Виталий Кличко.

По его словам, ремонтные бригады будут работать над возобновлением горячего водоснабжения.

Из-за последствий российской атаки в столице также изменили организацию движения общественного транспорта.

Троллейбусы №№ 29, 30, 31, 47 с левого берега курсируют от улицы Милославской до Дарницкой площади.

Троллейбусы №№ 29, 30, 31 с правого берега курсируют от железнодорожной платформы "Куренивка", станции метро "Лукьяновская" и улицы Кадетская роща до станции метро "Почайна".

Автобусы №№ 21, 73, 101, 114 курсируют на Дарницкую площадь.

В КГГА уточнили, что автобус №114 в направлении железнодорожного вокзала курсирует по собственному маршруту, а в направлении улицы Милославской — через Подольский мостовой переход.

Кроме того, Кличко уточнил , что два человека пострадали в результате удара врага по Северному мосту в столице. Одного пострадавшего медики госпитализировали. Другому оказали помощь на месте.

Напомним, что в Киеве 4 октября зафиксировали попадание в дорожное полотно Северного моста . В момент удара по мосту ехали автомобили.

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