Иллюстративное фото

Злоумышленники придумали новую схему в Instagram. Людей заманивают на фишинговые сайты и воруют их данные

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Аферисты придумали новую мошенническую схему с использованием оскорбительных комментариев в Instagram. Неизвестный аккаунт оставляет комментарии под сообщениями пользователей, а в описании закрытого профиля указывает ссылку — якобы на Telegram-канал или другой ресурс с якобы "информацией о себе".

На самом деле пользователи перейдут на фишинговую страницу. Злоумышленники смогут получить полный доступ к личным данным человека. В частности, логинов, паролей, номеров телефонов и другой личной информации.

"Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они выглядят соцсетями или сервисами. Блокируйте аккаунты, которые оставляют подобные комментарии, и не вводите свои данные на сторонних сайтах", - призывают эксперты.

Напомним, ранее аферисты подделали сайт под государственную программу. Люди заходили на портал, чтобы подать заявку на социальную помощь, а в результате злоумышленники получали данные их банковских счетов.