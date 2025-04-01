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Правоохранители разоблачили аферистов из Харькова. Они предлагали людям услуги "ясновидцев" и "целителей"

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили троих граждан в мошенничестве. Они "лечили и снимали порчи", зарабатывая на доверчивых людях.

Мошенниками оказались безработный 56-летний житель Харькова и его знакомые. Он также привлек к "бизнесу" еще двух знакомых - мужчину 59 лет и 49-летнюю женщину.

"Бизнесмены" организовали предоставление услуг "дистанционного целительства" через популярную телепередачу. Их подельники представлялись "ясновидцами" под вымышленными именами. Например, "Стефания", "Марго", "Ассия" и т.д.

В частности, мошенники обманули украинцев, среди которых тяжелобольные люди и их родственники. В целом аферисты обманули людей почти на 3 миллиона гривен. Эти деньги они потом распределяли между собой.

"Трех подозреваемых взяты под стражу на срок 60 дней. Организатору суд определил размер залога в сумме 908 400 грн, его двум подельникам - 454 200 гривен", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в полиции предупреждали о новом способе аферы. Мошенники стали предлагать в соцсетях работу. Они обещают деньги за простые задачи, но в результате они просто выманивают деньги граждан.