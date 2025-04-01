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Полиция разоблачила женщину, которая получала пенсию умершего родственника. Она незаконно получила почти 300 тысяч гривен

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили женщину, получавшую пенсию умершего родственника. Это были выплаты мужа ее сестры, который жил и умер на временно оккупированной территории. В общей сложности женщина привлекает почти 281 тысячу гривен.

У женщины была банковская карта родственника. Она не сообщила ПФУ о его смерти и продолжила получать его пенсию. Правоохранители уже сообщили ей о подозрении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее в столице разоблачили бывшую должностницу банка, воровавшую деньги граждан. Женщина переоформляла карточки людей с временно оккупированных территорий без их сведения, и воровала деньги с их счетов.