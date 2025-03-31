В Тернопольской области аферистка выдавала себя за юристку и выманила у людей почти 100 тысяч гривен
Полицейские Тернопольщины разоблачили женщину, которая выдавала себя за юрист и выдурила у потерпевших более 94 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что в сентябре 2024 года подозреваемая создала в социальной сети фиктивные объявления о предоставлении юридических услуг в судах Нидерландов, хотя не имела соответствующей квалификации и официального статуса юриста. Кроме того, она предлагала услуги по изготовлению официальных документов для выезда за границу.
Конечно же, никаких услуг она не предоставляла, а полученные от граждан средства тратила на собственные нужды.
Злоумышленницы сообщили о подозрении в соответствии с ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернополе будут судить стоматолога-хирурга и анестезиолога. Их подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей при лечении ребенка.