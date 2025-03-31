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31 марта 2025, 14:06

В Тернопольской области аферистка выдавала себя за юристку и выманила у людей почти 100 тысяч гривен

31 марта 2025, 14:06
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фото: Национальная полиция
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Полицейские Тернопольщины разоблачили женщину, которая выдавала себя за юрист и выдурила у потерпевших более 94 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что в сентябре 2024 года подозреваемая создала в социальной сети фиктивные объявления о предоставлении юридических услуг в судах Нидерландов, хотя не имела соответствующей квалификации и официального статуса юриста. Кроме того, она предлагала услуги по изготовлению официальных документов для выезда за границу.

Конечно же, никаких услуг она не предоставляла, а полученные от граждан средства тратила на собственные нужды.

Злоумышленницы сообщили о подозрении в соответствии с ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе будут судить стоматолога-хирурга и анестезиолога. Их подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей при лечении ребенка.

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