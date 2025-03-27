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В приложении "Резерв+" стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы

Об этом сообщает Министерство обороны, передает RegioNews.

Ранее отсрочку онлайн могли оформить только люди с инвалидностью, данные которых были в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и имели соответствующее пенсионное удостоверение.

"Отсрочки для людей с инвалидностью через "Резерв+" были одним из самых частых запросов от пользователей. Работаем над тем, чтобы все виды отсрочек были доступны в приложении и их можно было получить без очередей и бумажек", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Чтобы оформить отсрочку, нужно нажать три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию. Впоследствии пользователь получит уведомление с результатом. Если данные в реестре не найдены, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить оригинал первичного документа о подтверждении инвалидности и идентифицирующего личность документа.

Напомним, ранее в Минобороны напомнили, кто подлежит мобилизации и какие обязанности граждан.